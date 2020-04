Homem de 46 anos e sem doenças crônicas morre por Covid-19 em Fortaleza

Um homem de 46 anos, sem registro de doenças crônicas, morreu em consequência da infecção pelo novo coronavírus, em Fortaleza. O quadro de saúde do paciente foi observado por 17 dias, nove deles internado em unidade hospitalar, como registra o boletim mais recente da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), divulgado nesta quarta-feira (8).

Fora do grupo de risco, o caso reforça a importância das medidas preventivas, como higienização das mãos, uso de máscaras e isolamento social, recomendadas por especialistas e autoridades públicas de saúde. Outras 17 pessoas, na faixa etária de 40 a 49 anos, estão hospitalizadas com infecção por Covid-19.

Também estão internados em unidades de saúde do Estado 20 pacientes com idade entre 50 e 59 anos. Entre 30 e 39 anos, são 13 pacientes; e de 20 a 29 anos, outros cinco são acompanhados em hospitais. Quatro crianças menores de um ano e de até quatro anos de idade também estão internadas.

Foram notificadas 95 internações de casos confirmados do novo coronavírus, pouco mais da metade (51,1%) delas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O uso de ventilação mecânica, para auxiliar a respiração dos pacientes, foi registrado em 39 casos. Estes pacientes estão em Fortaleza (88), Juazeiro do Norte (2), Sobral (1), Caucaia (1) e Quixeramobim (3).

Os testes para detecção do novo coronavírus somam 9.503 exames, com a confirmação da doença em 12% (1.230) dos pacientes e descarte em 42,6% (4.048). Do total, 44,4% (4.225) ainda estavam sendo analisados até a publicação do boletim da Secretaria da Saúde.

Atualização dos dados

Na manhã desta quarta-feira (8), com a atualização dos dados do IntegraSUS, o números de óbitos subiu. Às 9h15, foram registrados 42 óbitos com o diagnóstico do novo coronavírus e 1.268 pessoas infectadas pela doença. A taxa de letalidade da enfermidade está em 3.31%.