HGF implanta centro de triagem a partir desta terça-feira

Começa a funcionar nesta terça-feira (26), o Centro de Triagem montado ao lado do hospital de campanha anexo ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O serviço foi criada para administrar o fluxo de atendimento da emergência do hospital. Dois profissionais de enfermagem e dois médicos vão realizar a triagem inicial dos pacientes e depois encaminhá-los para os procedimentos necessários.

“O novo serviço é direcionado aos pacientes que já procuravam nossa emergência com sintomas neurológicos, problemas renais, entre outros, e também com sintomas respiratórios”, afirma o chefe da emergência do HGF, Khalil Feitosa.

Drive-thru

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), a implantação de testagem em massa através do sistema drive-thru também deve acontecer no HGF, mas ainda não há uma data de funcionamento. Segundo o órgão, no início os testes devem ser feitos com agendamento.

Segundo a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida, o modelo garante um menor risco de contágio para o profissional de saúde e entre os pacientes. “O drive-thru é uma outra proposta em que a gente consegue coletar mais rapidamente os exames, aumentando a nossa testagem. O fato de ele ser realizado dentro do carro da própria pessoa, torna o ambiente mais seguro. Então a gente não precisa de desinfecção de ambiente, de troca de EPIs. Isso facilita a coleta dos procedimentos que são realizados nos ambulatórios e dá celeridade”, disse.

O exame detecta a existência dos anticorpos no sangue, que atua nas defesas do organismo contra a Covid-19. A recomendação é fazer o teste rápido na semana após o aparecimento de sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar.

Coronavírus no Ceará

Até a última atualização da plataforma IntegraSUS, às 17h39 desta segunda-feira (25), os casos confirmados alcançaram 36.185 mil e 2.493 mil pessoas perderam a vida pela doença.

A capital Fortaleza é o epicentro, com 20.146 infectados, concentrando 55,6% do total. Em seguida há Caucaia (1.226), da Região Metropolitana, e Sobral (1.159), a cidade com mais registros no interior.