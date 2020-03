HGF, Hospital do Coração e César Cals terão anexos com 150 leitos para tratamento de coronavírus

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, na tarde desta terça-feira (24), a construção de anexos temporários a três hospitais de Fortaleza para tratamento exclusivo de pacientes com o novo coronavírus. As unidades em questão são o Hospital Geral de Fortaleza (HGF, no bairro Papicu), Hospital Geral Dr. César Cals (Centro) e Hospital do Coração Dr. Carlos Alberto Studart (Messejana). Cada um dos hospitais de campanha terão 50 novos leitos.

A implantação das ampliações será iniciada nesta quarta-feira (25). A escolha pelos três hospitais, conforme Camilo, é para aproveitar a estrutura já existente nas unidades.

"A ideia também é que a gente possa ampliar esses leitos e essas estruturas para os hospitais regionais. Mas a grande maioria dos casos se concentra em Fortaleza e na Região Metropolitana", disse Camilo, justificando a ampliação do atendimento na capital. Nesta terça-feira, a Secretaria da Saúde anunciou 185, sendo 170 deles em Fortaleza.

Suspensão dos cortes de luz

O chefe do Executivo estadual pontuou ainda, durante a live, que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira que não fará cortes no fornecimento de energia para famílias de baixa-renda em todo o Brasil. Além disso, afirma que mantém contato com a Enel, distribuidora de energia no Ceará, na tentativa de isentar as famílias mais vulneráveis do pagamento das contas nos próximos meses.