Hemoce mantém agendamento de doação de sangue durante lockdown em Fortaleza

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) continua em funcionamento para receber as doações de sangue, adotando novas medidas em cumprimento aos decretos estadual e municipal de isolamento social por causa do novo coronavírus. No entanto, de acordo com o Hemoce, existe uma adaptação no atendimento.

Em cumprimento ao decreto estadual, que prorroga o isolamento social até o próximo dia 20 de maio no Ceará, somente pessoas com máscara poderão entrar nos postos de coleta de sangue. Para doar, a população deve agendar a doação, acessando hemoce.reservio.com, ou entrando em contato pelos telefones (85) 3101.2305 ou (85) 3101.2296 (WhatsApp). Nos hemocentros localizados no interior do Ceará, o agendamento também pode ser feito online ou pelos números de telefone de cada unidade.

Agendamento e prevenção nas unidades

As doações com hora marcada permitem maior controle no fluxo de pessoas nos postos e evita aglomerações. Após finalizar o agendamento, o doador recebe no e-mail cadastrado uma confirmação, que pode eventualmente ser apresentada aos agentes de fiscalização para justificar a saída de casa.

A confirmação é nominal e traz as informações referentes ao dia, local e horário de doação. “É importante relembrar que as doações não podem parar e por isso o Hemoce vai estar com seu funcionamento normal para continuar recebendo os doadores”, ressalta Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores.

Desde o início da pandemia, o Hemoce adotou diversas ações de prevenção nas unidades para evitar a propagação do vírus e garantir maior segurança a profissionais e doadores. Entre as medidas, estão a higienização das mãos com álcool 70% de quem entra nos postos de coleta; a disposição das cadeiras da recepção para manter distância entre os doadores e a limpeza frequente dos equipamentos utilizados na doação.

Coleta em supermercados

Em Fortaleza, a população pode doar sangue na sede do Hemoce, no posto de coleta no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), na unidade na Praça das Flores e nos postos de coleta temporários. Para facilitar o acesso dos doadores, foram instalados, em parceria com o Instituto Pró-Hemoce e a M. Dias Branco, postos de coleta no estacionamento do supermercado São Luiz (Avenida Oliveira Paiva, 170) e no Supermercado Pinheiro de Messejana (Avenida Frei Cirilo, 4290). O Hemoce funciona todos os dias, das 7 às 17h.

Hemoce no interior

Quem mora no interior do Ceará pode doar nos hemocentros regionais, localizados nas cidades de Sobral, Iguatu, Crato, Quixadá e Juazeiro do Norte. Confira os locais, horários da doação e telefones para agendamento de doação.