Campanha de doação de sangue lançada no último ábado (23) pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) chegará ao fim na terça-feira (25). A ação é motivada pelo período do Carnaval, que costuma apresentar maior demanda por transfusão de sangue, de acordo com a instituição. O atendimento ao público ocorre no Ginásio Paulo Sarasate, das 9h às 17h, e tem capacidade de receber até 100 bolsas de sangue por dia.

Para a coordenadora da captação de doadores do Hemoce, Nagela Lima, 46 anos, a campanha busca chamar a atenção da população para o tema. “Já que o carnaval é um feriado prolongado, é importante ter um estoque seguro para atender toda e qualquer eventualidade. Queremos mostrar que é importante não deixar para última hora”, pontua. A expectativa da ação é de receber 300 doações.

O ato voluntário também pode ser realizado no posto de coleta do Hemoce no Instituto Doutor José Frota (IJF), no centro de Fortaleza, a partir das 13h, em funcionamento durante todos os dias do feriado.

Interior

Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), a sede do Hemoce na capital, assim como os hemocentros do interior, estarão fechados até terça e irão reabrir na quarta-feira de cinzas (26) pela tarde.

Requisitos para doação

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos

Pesar no mínimo 50kg

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas

Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial

Menores de 18 anos precisam apresentar termo de consentimento, disponível no site do Hemoce, assinado por pais ou responsáveis. Para mais informações, acesse: www.hemoce.ce.gov.br.