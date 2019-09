Helicóptero e drones serão utilizados para investigar manchas de óleo no mar

Um helicóptero e dois drones da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) serão utilizados para examinar a extensão das manchas oleosas que surgiram nos últimos dias, no litoral do Ceará. Ao todo, 20 municípios devem ser percorridos e receber orientações quanto ao manejo do problema.

“Estamos planejando utilizar o helicóptero para fazer um sobrevoo ainda nessa semana. Ele será utilizado para identificar se há dispersão no mar, e os drones para ver como está o litoral mais próximo da praia”, explica Carlos Alberto Mendes, superintendente da Semace. A decisão foi tomada após reunião na Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), na manhã desta quarta-feira (25).

Miller Holanda, chefe da Divisão Técnico-Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, garante que a partir do levantamento visual será possível ter uma expectativa mais precisa de quantos dias o problema pode perdurar. “Por enquanto, não dá para prever. O certo é que vamos ficar em alerta enquanto tiver isso chegando às praias”, diz.

Também será realizada a coleta da água do mar e do solo das praias de todos os 20 municípios. As substâncias serão analisadas por laboratórios do Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec) e da Universidade de Fortaleza (Unifor).

“Não existe uma centralização das ocorrências. Para evitar desencontro de informações, vamos visitar todos os municípios do litoral”, afirma Miller Holanda. “Aqueles que não foram afetados serão prevenidos do que pode acontecer. Passaremos instruções básicas de como realizar o atendimento”.