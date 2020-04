Grupo OTO lança pronto atendimento por telemedicina e consultas eletivas em domicílio

Visando manter o atendimento de excelência aos pacientes em meio à pandemia da Covid-19, o Núcleo de Inovação do Grupo OTO, que abrange os hospitais OTOclínica Matriz (Aldeota) e hospital OTOclínica Sul (Edson Queiroz), em Fortaleza, lançou no início desta semana uma nova ferramenta on-line para consultas de pronto atendimento via teleconferência e ampliou os atendimentos eletivos de especialidades em domicílio. Ambos os serviços englobam o atendimento adulto e pediátrico.

O serviço do pronto atendimento via telemedicina proporciona uma consulta virtual aos casos de baixa complexidade. O acesso acontece por meio do aplicativo OTO app, já disponibilizado na Google Play e App Store. Ao baixar o aplicativo, o paciente deve fazer um cadastro prévio, indicar os sintomas e selecionar data e horário para o atendimento. Após isso, ele(a) receberá um aviso da solicitação do atendimento e deverá aguardar a chamada via teleconferência no OTO app. Planos de saúde aceitos para esta modalidade podem ser consultados dentro do próprio aplicativo.

Outra novidade é a consulta eletiva em domicílio e tem o intuito de levar comodidade e segurança com os médicos de diversas especialidades até o cliente. Desde essa segunda-feira (6), médicos das especialidades de Angiologia, Cardiologia, Clínica Geral, Geriatria, Neurologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Oftalmologia, Pediatria, Traumatologia e Urologia atendem em casa, mediante agendamento prévio de consulta. O atendimento deve ser agendado pelo Whatsapp (85) 99204.3979.

Renan Mesquita Soares, médico radiologista que integra o corpo clínico do Grupo OTO, destaca os benefícios das novidades implementadas. Segundo o médico, nas consultas em domicílio é possível o profissional realizar pequenos procedimentos. O especialista ainda observa que neste momento de pandemia menos pessoas querem ir até uma unidade hospitalar, por receio de serem infectadas.

“As pessoas continuam doentes, mas não querem buscar o hospital por medo de contrair algumas doenças como a Covid-19 pelo novo coronavírus atualmente. Decidimos instituir isto para proporcionar o melhor aos nossos pacientes. O caso do teleatendimento é para casos de baixa complexidade, quando a pessoa precisa de orientações. Casos de maior complexidade é preciso, sim, que a pessoa busque o hospital”, esclareceu Dr. Renan Mesquita.

Serviço:

OTO app disponível na Google Play e Apple Store

Agendamento de consultas em domicílio: (85) 99204.3979