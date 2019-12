Grupo distribui 2 mil brinquedos a crianças de Caucaia na manhã de Natal

Enquanto muitos ainda repousavam após a ceia natalina, famílias, jovens e casais de grupos católicos da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, se reuniram para uma ação solidária, na manhã desta quarta-feira (25). Eles abasteceram a carroceria de um caminhão e distribuíram presentes para crianças em sete bairros do município.

Ao todo, foram compartilhados dois mil brinquedos, entre bolas, bambolês e bonecas. A ação ocorre há 19 anos e começou bem mais tímida, com a distribuição de salgadinhos e doces. Com o tempo - e a adesão de outros parceiros -, o projeto cresceu para abranger mais pessoas.

“Pra nós, é motivo de muita alegria fazer essa brincadeira. É mais um ano que a gente consegue realizar com a participação de vários amigos. Não tem dinheiro que pague o que a gente recebe com o sorriso dessas crianças”, descreve um dos organizadores da iniciativa, Mardônio Gurgel. Todos os presentes foram oriundos de doações.

Retorno

Neste ano, entre os 50 voluntários, houve o trabalho de participantes do Encontro de Jovens com Cristo (EJC), que subiram no caminhão para entregar os mimos. A caravana percorreu os bairros Grilo, Alto do Urubu, Mestre Antonio, Barra Nova, Itapuã, Bom Jesus e Parque Soledade.

“Foi uma experiência incrível. Ver o sorriso delas com um simples presente não tem preço”, considera a participante Melissa Ribeiro. “A palavra é gratidão. Ano que vem, estaremos de novo, se Deus quiser”, completa Edwirges Cavalcante, que se vestiu de Mamãe Noel para animar as crianças.

