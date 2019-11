Revitalizar a casa de famílias carentes e de instituições sociais e doar alimentos é a missão de um grupo de cinco mil voluntários espalhados por Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), neste sábado (23). Além disso, o grupo vai fazer a doação de roupas e realizar limpeza de praias na iniciativa Ame Seu Vizinho, promovida pela Comunidade Cristã Videira.

Voluntários revitalizam casas e instituições sociais dos locais contemplados. Acervo Videira

Ao todo, cerca de 40 instituições sociais e 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade serão atendidas pelo projeto. O pastor Jorge Coelho, um dos organizadores do evento, conta que atualmente as ações se estendem por outros estados do Nordeste, em Goiás e em Brasília. “Começou de uma forma super simplória no próprio Instituto, que fica na Sapiranga, onde nós começamos a realizar trabalhos voluntários, servindo a comunidade e doando materiais como água, alimentos e medicação”, lembra.

Arquitetos e engenheiros, além de prestadores de serviços, fiéis da comunidade religiosa e outros apoiadores formam o grupo de voluntários.

O objetivo principal é espalhar amor e fazer aquilo que Jesus fez. Ele viveu e morreu pra que outros tivessem uma vida justa e o sentimento de igualdade. Não existe diferença de religião ou socioeconômicas, somos seres humanos

É possível contribuir com recursos financeiros, materiais de construção e reforma, cestas básicas, fraldas. Serão contempladas instituições como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Eusébio, Casa do Idoso Joaquim Ferreira Lima, na Itaitinga, Instituto Fortaleza Azul, Casa de Gade, Projeto Gente do Bem, Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, Associação Comunitária de Ajuda Mútua do Pirambu, Lar Torres de Melo e Hospital Universitário, entre outros.

Entre os dias 18 e 22 de novembro, o grupo deve percorrer escolas, praças e shoppings com mensagens de valorização à vida, realizando limpeza de praias e de educação ambiental. Também estão sendo distribuídas sopa e cobertores para pessoas em situação de rua e visitas em hospitais.

Serviço

Quem deseja contribuir pode entrar acionar a organização por meio dos contatos: 3878-0130/98128-5889 ou instituto@ccvideira.com.br.