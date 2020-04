Grupo de voluntários arrecada alimentos e produtos de higiene por drive-thru em Fortaleza 

A necessidade de distanciamento social levou o Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe) a inovar na forma de arrecadar doações, utilizando o formato drive-thru, que vem se tornando cada vez mais popular nessa pandemia. A instituição atende cerca de 300 famílias e montou no estacionamento da sede do bairro Água Fria um ponto de entrega de alimentos não perecíveis e materiais de higiene que funciona de 8h às 11h, às segundas e quartas-feiras e também aos sábados.

O formato foi adotado neste mês para não interromper o atendimento social do Gepe e obedecer as normas de seguranças para voluntários, doadores e beneficiados, como explica Hamilton da Costa, integrante da diretoria do Gepe. Já foram distribuídas cerca de 500 cestas básicas desde o início do projeto e a entrega também segue um modelo diferenciado, com agendamento, nas sedes Messejana e Praia do Futuro. “Estamos fazendo com horários diferentes, para evitar aglomerações”, explica Hamilton.

Neste período de dificuldades, os voluntários relatam vivenciar a união em gestos que vão além das diferentes expressões de fé. “Nós temos recebido nesta casa espírita [doações] de pessoas evangélicas ecatólicas. Até nesse aspecto, a gente percebeu que não existe essa fronteira da religiosidade, existe somente o objetivo da fraternidade. Não importa quem está entregando, o que importa é que estamos ajudando”, completou.



Manutenção

Para manter as quatro sedes durante esse período, o Gepe abiu canais de doação online e por transferência bancária. “A casa sobrevive de doações e agradecemos a colaboração de todos para manutenção das cestas nestes meses, mas precisamos reforçar a doação para manter as nossas sedes funcionando”, explica Jaime Lessa, coordenador de Ação Social do Gepe.

Serviço

Doação de alimentos

Sede Água Fria

Rua Luiza Miranda Coelho nº. 743. Bairro: Água Fria. Fortaleza – Ceará - Brasil

Doação para Manutenção das atividades do GEPE

Banco do Brasil

Ag 3474-6

Cc 79550-4

CNPJ 12.360.731/0001-27

Ou no site : www.gepe.org.br