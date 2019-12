Grupo de reisado desfila pelas ruas do Benfica na véspera de Natal

O Cordão de Caroá, tradicional grupo cultural cearense, saiu às ruas do Benfica, na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, em um dos mais tradicionais Reisados de Fortaleza.

Cerca de 30 componenes vestidos a caráter, entre músicos, cantores e dançarinos, fazem uma festa das mais animadas para anunciar o nascimento do Menino Jesus. "É emocionante. Vim passar a ceia de Natal com minha irmã aqui no Benfica e fui surpreendida com toda essa beleza do Reisado. É maravilhoso", disse a aposentada Terezinha Furtado Maia, 89 anos.

Nas calçadas por onde passava, moradores de celular na mão filmavam a passagem do Reisado. "É a maneira que a gente tem de mostrar para os amigos que não terão chance de ver pessoalmente", explica a estudante Karla Miranda e Silva.