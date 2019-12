Grupo de Fortaleza arrecada recursos e faz doações na Região Metropolitana e no Interior

São 365 dias de dedicação, arrecadando doações e dinheiros para beneficiar famílias cearenses. Durante oito anos, os “Amigos do Sertão”, um grupo de cinquenta voluntários do bairro São João do Tauape, em Fortaleza, entrega cestas com alimentos, garrafões de água e alguns brinquedos para doar.

Neste ano, foram 365 cestas que geraram centenas de sorrisos, na manhã deste domingo (8), no percurso de Fortaleza a Caridade. "Não é fácil, porque a gente depende de arrecadação, mas graças a Deus todos se ajudam, e no final dá isso aqui: são 365 cestas, além de brinquedos, roupas. Nós estamos levando 400 garrafões", afirmou Gilberto Carlos, coordenador do grupo.

O grupo faz algumas paradas durante o percuso até Caridade, no Sertão Central do Ceará. Dezenas de pessoas se deslocam quilômetros para buscar as cestas nos locais de entrega Divulgação

No dia da entrega, o “Amigos do Sertão” se concentra no cruzamento das ruas Hermínio Barroso com Cruz de Abreu, no São João do Tauape. Após um momento de oração, os voluntários saem para realizar as doações. O grupo faz algumas paradas durante o percurso até Caridade, no Sertão Central do Ceará. Dezenas pessoas se deslocam quilômetros para buscar as cestas nos locais de entrega.

A dona de casa Luzete Costa, 62, saiu de casa, no distrito de Itabebussu, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), às quatro da manhã e percorreu 5 km até o distrito de Santa Luzia para receber a doação. “Nós saímos a pé e chegamos por volta das seis horas aqui. Pra gente vale a pena, porque a gente passa o ano esperando por essa entrega. Também acha tudo bonito", declara Luzete.

Benefício

"A gente as vezes tem até um ganhozinho, mas aí vem aluguel, água, energia que tá chegando agora mais alta do que o aluguel. Isso aqui eu já não vou fazer esforço de comprar. Já vou botar no meu armariozinho, pra poupar muito. Tem que poupar, ninguém pode estragar", ressalta a dona de casa Maria Rodrigues, 59. Ela mora no distrito de Santa Luzia, nas proximidades de uma das paradas do “Amigos do Sertão”.

Já na oitava edição da ação, o sentimento dos beneficiados é o de gratidão. A moradora do distrito de Campos Belos, em Caridade, dona Rita Vidal, fica à espera do dia da entrega das doações. "A gente agradece de coração. A gente já fica na expectativa de vocês chegarem... porque nós precisamos. Nós temos netos, nós temos filhos que estão sem emprego...aí a gente deixa os netos em casa e vem”, revela.