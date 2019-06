Grande Fortaleza concentra chuvas fora de estação no Ceará

As maiores chuvas no Ceará entre a quarta-feira (12) e a quinta-feira (13) foram registradas, principalmente, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Dos dez pontos com mais chuvas, monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), sete correspondem a municípios da Região Metropolitana. Em Fortaleza, foram registrados 23 milímetros no Posto Pluviométrico da Água Fria. Em diferentes locais da Região Metropolitana houve pontos alagados, em áreas como Lagamar, Aldeota e Bairro de Fátima.

Na cidade de Aquiraz, os registros mostram 51 mm, a mesma quantidade de Pindoretama. Em seguida, aparecem Eusébio (50 mm), Itaitinga (25 mm), São Gonçalo do Amarante (23,2 mm) e Cascavel (22 mm).

Consequências da chuva

No oceano Atlântico, próximo à costa norte do Nordeste, há nuvens associadas a áreas de instabilidade que se formaram por causa da atuação de um Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL). Essas áreas de instabilidade deverão se deslocar e colaborar para a ocorrência de chuva nas macrorregiões que estão situadas, principalmente, no centro-norte do Ceará. O principal sistema indutor de chuva no Ceará, a ZCIT, tem seu posicionamento entre 3° e 5° ao Norte.

Os DOL, também chamados de Ondas de Leste, são perturbações no campo de vento e pressão que atuam na faixa tropical do globo terrestre, em área de influência dos ventos alísios, que se deslocam desde a costa da África até o litoral leste do Brasil.

O fenômeno é comum nesta época do ano e costuma contribuir para chuvas nos estados do leste do Nordeste e, eventualmente, trazendo precipitações para o Ceará.

Já a Zona de Convergência Intertropical é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(41 postos com chuva de 59 informados)

Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 51.0 mm Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 51.0 mm Eusébio (Posto: Eusebio) : 50.0 mm Aquiraz (Posto: Aquiraz) : 42.0 mm Paracuru (Posto: Paracuru) : 33.2 mm Itaitinga (Posto: Seman) : 25.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 23.2 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 23.0 mm Fortaleza (Posto: Fund.ma.nilva(agua Fria)) : 23.0 mm Cascavel (Posto: Cascavel) : 22.0 mm

Previsão para quinta-feira (13)

Nublado com eventos de chuva no centro-norte. No sul, há possibilidade de chuva.

Previsão para sexta-feira (14)

Nebulosidade variável com eventos de chuva no litoral. No Maciço de Baturité, na Ibiapaba e na região Jaguaribana, chuvas isoladas. No sul, nebulosidade variável.

Previsão para sábado (15)