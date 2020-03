Grafite colore caminhos do metrô e VLT em Fortaleza

Muros que pareciam sem vida estão sendo coloridos na cidade, por iniciativa da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra). O objetivo é distribuir painéis artísticos no entorno das estações de metrô e VLT. O projeto, que teve início no fim de 2017, voltou agora no começo deste ano

A iniciativa conta com a arte urbana do cearense Wesley Rocha, um nome renomado no Brasil. “A Seinfra entrou em contato comigo, o contato que eu tive foi com o André Pierre, e a gente pensou junto. Pelas viagens que ele faz para outros países, ele teve a ideia e eu topei na hora”, conta o artista, que cita que a chegada do metrô tem mudado a vida de muita gente, e eles queriam trazer a mudança visual para essas comunidades também.

No processo de criação, Wesley leva em conta a comunidade que ganhará cada grafite, pesquisando as características do local e as histórias por trás daquele povo. “Quando me passam os locais para fazer as intervenções, eu faço uma visita na comunidade, conheço um pouco, converso com os moradores e vou fazendo essa imersão, para poder entender melhor a linguagem que eles se identificam”, explica.

“Como artistas urbanos, a gente tem o papel de trabalhar para deixar a cidade com aspecto melhor, mais colorido e com mais identidade. Resgatar essas identidades, essas histórias perdidas, eu fico muito feliz”

Homenagem

Próximo à Estação Padre Cícero, da Linha Sul do metrô, o homenageado Padre Cícero divide a cena com uma índia, enquanto no São João do Tauape, as novas praças, ao lado da estação do VLT, ganharam a beleza da índia Iracema. O painel do mestre Jerônimo, pescador histórico do Mucuripe, está entre as personalidades retratadas.

“O Mucuripe por si só tem uma grande história, uma história de resistência. Esses pescadores que todo dia saem para o mar, para buscar seu alimento, seu sustento”, justifica a escolha de mestre Jerônimo para o painel no entorno da estação do Mucuripe.

Para André Pierre, Secretário Executivo de Logística Intermodal e Obras da Seinfra, idealizador do projeto, a arte tem embelezado as comunidades e se inserido na rotina das mesmas. “Ela entra na rotina de quem passa todos os dias no local e faz com que os moradores se apropriem disso”, pontua. Segundo o secretário, ainda existem muitos locais para receber os grafites. “A nossa expectativa é desenvolver oficinas na comunidade para que os próprios moradores possam contribuir com essa realidade”, declara.