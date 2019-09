Graduados e transferidos têm até esta sexta para fazer as inscrições para o IFCE Canindé

O campus de Canindé do Instituto Federal do Ceará (IFCE) recebe até esta sexta-feira (20) inscrições para admissão de graduados e transferidos no semestre 2019.2. Ao todo são ofertadas 28 vagas nos cursos de Educação Física, Gestão de Turismo e Matemática.



As inscrições somente serão efetivadas com a entrega, no ato da inscrição, da documentação completa exigida pelo edital, acompanhada do requerimento de solicitação protocolado na recepção do campus de Canindé do IFCE. O prazo para submissão de candidaturas é até 20 de setembro, das 8 às 19h.



O resultado será divulgado no dia 7 de outubro (confira o cronograma).



Serviço:

Edital Graduados e Transferidos

Inscrições: até 20 de setembro, das 8 às 19h

Onde: Recepção do campus Canindé (Rodovia BR 020, km 303 – Jubaia)