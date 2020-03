Governo do Estado define comitê para ações contra o coronavírus no Ceará

Um decreto para instituir um comitê estadual de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus foi assinado pelo governador Camilo Santana (PT) para acompanhar a evolução dos casos sob análise da doença. O anúncio após reunião sobre o tema entre o governador do Ceará e autoridades.

Os 25 membros do conselho terão reuniões permanentes com o objetivo de acompanhar a situação do Ceará em relação à possível disseminação do vírus. Também será tarefa da comissão formular estratégias de prevenção e eventual tratamento contra a doença.

O comitê será presidido pelo secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, o Dr. Cabeto. Além dele, estarão presentes representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como membros da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Ceará (MPCE), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), dentre outras organizações.

Plano de comunicação

Durante a reunião, também foi definido um plano de comunicação que será utilizado para informar a população, com a distribuição de cartilhas de prevenção e disponibilidade do conteúdo informativo em todos os sites e redes sociais do estado e órgãos vinculados.



Segundo o Governo, as cartilhas fornecerão noções de cuidados básicos para reduzir o risco de contrair ou transmitir a doença, principais sintomas e canais de comunicação em casos de suspeita.

MPF recomenda supender eventos

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Governo do Ceará e à Prefeitura de Fortaleza o cancelamento, adiamento ou realização de eventos sem público no caso de atividades que promovam concentração de pessoas. O prazo para resposta é de cinco dias.

A orientação vale para eventos governamentais, esportivos, culturais, políticos, científicos, comerciais ou religiosos. Governo e prefeitura têm prazo de cinco dias para informar as medidas adotadas para o cumprimento, ou as razões para não acatar a recomendação.