Governo do Ceará vai disponibilizar R$ 45 mi para ampliar leitos em sete municípios; confira lista

O Estado do Ceará prepara uma ampliação sistêmica do número de leitos disponibilizados nos municípios do interior para combater o novo coronavírus. Através das redes sociais, nesta quinta-feira (26), o secretário de saúde estadual, Dr. Cabeto, informou que o Governo pretende gastar R$ 45 milhões na ampliação da infraestrutura dos hospitais regionais. O montante seria um repasse direto do Tesouro Nacional para as prefeituras de Itapipoca, Iguatu, Icó, Tauá, Crateus, Itaitinga e Aracati.

"O Estado não vai receber nenhum centavo, vamos repassar integralmente. Mais recentemente, solicitamos ao Ministério da Saúde a habilidade de autorização de UTI e até os próximos 15 dias iremos repassar para Itapipoca, Iguatu, Icó, Tauá, Crateús, Itaitinga, Aracati, além da ampliação de 50 leitos nos três hospitais regionais", afirmou.

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os municípios de Caucaia e Maracanaú também receberão ampliação nos leitos - montante ainda não revelado. Dr. Cabeto ainda comunicou que o Governo destinou R$ 18 milhões da União para insumos aos profissonais de saúde e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Com os três primeiros óbitos no Estado confirmados, o titular da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) reforçou que o Estado está adquirindo mais testes para a Covid-19.

"Realizamos a importação de 700 respiradores de alta complexidade e 750 mil testes rápidos. No Centro de Eventos teremos vários consultórios para realizar os testes, principalmente dos profissionais de saúde", explicou.

A expectativa é que o material seja disponibilizado a partir da próxima semana. "Isso é uma guerra e na guerra aprendemos a solidariedade. Se já tinhamos um sonho de ter um sistema de saúde mais moderno, estamos assistindo isso acontecer com vocês", finalizou.