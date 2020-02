Governo do Ceará formaliza criação de Comitê Estadual para acompanhar coronavírus

O Ceará não tem nenhum caso de coronavírus em investigação, mas ainda assim, para, segundo o Governo do Estado, "gerir as ações frente a qualquer outra emergência em saúde pública relativas a doença" surgida na China, foi formalizada a criação de um Comitê Estadual de Enfrentamento a Infecção Humana pelo coronavírus. A instituição do Comitê consta na portaria 2020/169 publicada na edição de quarta-feira (19) no Diário Oficial do Estado.

Questionada sobre o funcionamento prático do Comitê, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), informou que o mesmo "tem como objetivo alinhar as ações de prevenção e controle de determinadas doenças que têm importância nacional e internacional para a saúde pública, como por exemplo, o coronavírus". A pasta comunicou que Comitê é composto por diversas áreas técnicas da Secretaria da Saúde do Estado e outras instituições.

A portaria estabelece que o Comitê é formado por representantes de setores da Sesa e do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), do Serviço de Verificação de Óbitos, do Hospital São José e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Sesa também foi indagada se a criação do Comitê segue alguma exigência administrativa do Governo Federal, para que em caso de necessidade, haja liberação de verba de forma mais célere. Mas, conforme a pasta, não há nenhuma imposição nesse sentido. A Sesa disse ainda que o Comitê se constituirá mesmo que não existam casos em análise no Ceará.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem apenas 1 caso de coronavírus em investigação em São Paulo. Outros 50 casos já foram descartados, incluindo o suspeito do Ceará. No mundo, já foram confirmados 75.748 casos de coronavírus em 27 países, sobretudo da Ásia. Do total, 74.675 confirmações são na China.