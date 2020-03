Governadores do Nordeste criam comitê científico de combate ao coronavírus

Os governadores do Nordeste oficializaram, na última segunda-feira (30), a criação de um comitê científico para auxiliar nas decisões de enfrentamento ao novo coronavírus. As informações são do portal G1. A primeira reunião do comitê deve ocorrer nesta terça-feira, por videoconferência.

A iniciativa foi idealizada pelo Governo da Bahia e já possui 13 membros. Há pelo menos um indicado de cada estado da região. O grupo de médicos, cientistas, físicos e pesquisadores será coordenado pelo cientista Miguel Nicolelis e pelo físico Sérgio Rezende, ex ministro de Ciência e Tecnologia.

O comitê científico deve divulgar boletins com o número de casos da região e medidas preventivas baseadas nas pesquisas realizadas.

Para discutir as medidas de controle da pandemia, o comitê deve fazer reuniões periódicas com autoridades científicas brasileiras e de outros países, como a Itália.

O governador Rui Costa, da Bahia, afirmou ao G1 que o enfrentamento a pendemia "é uma guerra" e é necessário apoio científico para vencê-la. Costa é presidente do Consórcio Nordeste, que firma parceria econômica, política e infraestrutural entre os nove estados.

Na última sexta-feira (27), os governadores da região lançaram uma carta conjunta com críticas ao posicionamento do Governo Federal sobre as medidas de isolamento recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O documento classificou o incentivo a carreatas e aglomerações, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, como um "atentado a vida".

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde divulgado na última segunda-feira (30), há 790 casos confirmados de Covid-19 no Nordeste. 17 pessoas já morreram pela doença na região. No Ceará, há 382 infectados.