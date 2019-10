Golfinho é achado morto com manchas de óleo na Praia da Taíba

Um golfinho foi encontrado morto com manchas de óleo na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na manhã deste sábado (5). Ele foi recolhido pela prefeitura do município.

O animal tinha manchas de óleo na boca e nas nadadeiras. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) já registrou duas tartarugas mortas pelos resíduos, que podem ameaçar a desova das desse animais marinhos. Pelo menos outras três foram encontradas recobertas pelo material, mas ainda com vida, na orla cearense. Há registros de manchas de óleo em pelo menos 124 praias em todos os estados do Norteste. No Ceará, sete praias foram consideradas impróprias devido às manchas de óleo.

O golfinho encontrado estava encalhado na areia e foi identificado pela professora de biologia Chriley Mara, enquanto caminhava pela praia, por volta de 7h deste sábado. Além do mamífero, ela também encontrou uma caravela portuguesa morta no mesmo local.

A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA) deve fazer uma análise sobre a possível causa da morte do cetáceo, afirma Aline Parente, gestora da Unidade de Conservação da secretaria.

De segunda a sexta, animais oleados podem ser resgatados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O Projeto Manati, da ONG Aquasis, oferece um plantão 24h para receber informações de animais encontrados com manchas de óleo e realizar o resgate, pelos números (85) 3113-2137 e (85) 99800-0109.