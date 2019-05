Gestão mais eficiente

Nos dias 3 e 4 de junho, o Centro de Eventos do Ceará vai reunir cerca de 600 gestores públicos, entre prefeitos, secretários, empresários, vereadores e acadêmicos dos 184 municípios cearenses para discutir sobre gestão e desenvolvimento das cidades, durante a sétima edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará. Este ano, o tema central do encontro será "Desenvolvimento Cooperado, Inovação e Sustentabilidade."

De acordo com Enid Câmara, organizadora do evento, o objetivo do Seminário é unir os gestores municipais na busca de conhecimento e aprimoramento da administração pública, incentivando-os à prática de políticas públicas eficientes. "É também intuito do evento favorecer uma visão ampla e integrada para o planejamento geral do Estado, conforme as peculiaridades de cada uma de suas cidades, fomentando uma benéfica sinergia capaz de acelerar o processo de desenvolvimento cooperado e a sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural do Estado", afirma Enid Câmara.

Na programação, estão previstas palestras, painéis, oficinas com empresários e prefeitos e feira de stands. "Focado no necessário e inadiável debate nacional pelo enfrentamento da grave crise econômica e a consequente retomada do desenvolvimento, o Seminário abordará uma pauta em torno do fortalecimento da governança local e da articulação interfederativa no âmbito das estruturas dos poderes públicos municipais", reforça Enid Câmara.

De acordo com a organizadora, entre os destaques da pauta está a Reforma da Previdência e seus desafios aos entes federados, tema da palestra que será proferida pelo deputado federal Mauro Benevides Filho, Secretário do Planejamento e Gestão (Seplag). Além disso, serão discutidos temas como inovação e sustentabilidade na gestão pública e o engajamento da sociedade. "Reformas necessárias, fortalecimento e melhoria dos serviços públicos como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, segurança e infraestrutura, prestados ao cidadão, em sintonia com uso das modernas ferramentas decorrentes do uso de tecnologia, estarão no rol de temas, discussões e apresentações, plenamente disseminados com todos os participantes", afirma Enid Câmara.

Destaque

Uma das novidades desta edição é um painel que será realizado em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). "O painel 'O desenvolvimento cooperado e as vocações dos municípios cearenses e suas oportunidades de investimento' tem a finalidade de apresentar e discutir as oportunidades de investimentos das regiões cearenses e municípios", destaca Enid Câmara. Ao final da exposição, será realizada uma oficina de oportunidades com a participação dos prefeitos, empresários, gestores da Adece e presidentes das câmaras setoriais e temáticas.

Balanço

Considerado um dos maiores encontros de gestores públicos no Nordeste, o Seminário Prefeitos Ceará propõe um olhar voltado para o futuro do Estado. "Ao longo das seis edições já realizadas, o Seminário proporcionou aos prefeitos, secretários, empresários, vereadores, gestores de órgãos públicos dos municípios e acadêmicos, mais de 150 palestras com especialistas renomados em gestão pública, debates e apresentação de cases de sucesso, que contribuíram para promover um intercâmbio entre os municípios com o foco no alcance das melhores práticas de gestão", aponta Enid Câmara.

O Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará é uma realização do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Instituto Future de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável e Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe).



Serviço

Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará

3 e 4 de junho de 2019

Centro de Eventos do Ceará – Pavilhão Leste

Inscrições gratuitas e programação do evento: https://institutofuture.com.br/prefeitos2019/