Gêmeos de apenas 2 anos curtem o Pré-Carnaval no Horto Florestal

Os gêmeos Benjamin e Bernardo, prestes a completar 2 anos de idade, retornaram ao Horto Florestal Municipal Falconete Fialho (Passaré) depois de comemorarem seu primeiro aniversário, em 2019, no mesmo espaço. A tia deles, a consultora de beleza Jane Clé, 47, conta que a dupla veio celebrar o aniversário da prima Rebeca (2) e aproveitar a programação de Pré-Carnaval no local.

"A família toda é de folia, de Carnaval, grande e muito unida. E eles (os gêmeos) adoram música também!", destaca Jane. Na manhã deste domingo (9), de 9h ao meio dia, foi tempo desta e de outras famílias festejarem o Pré-Carnaval de Fortaleza no mesmo local que abriga o Zoológico Sargento Prata.

Pedro, de apenas 5 meses de idade, viveu sua "estreia" no Pré. Filho de Juliana Barbosa, 30, ele observava tudo do colo do avô, o porteiro Antônio da Silva, 51. "O irmão deles mais velho tá correndo ali, aquele 'abençoadozim' que tem 4 anos", apontou Juliana.

Ela elogia o espaço e conta que, para além da programação foliã, a família costuma frequentar o ambiente em outros momentos de lazer. "É bom pra brincar, ventilado. A gente traz o irmão dele desde pequenininho e agora o Pedro segue o mesmo caminho", lembra a mãe.

Abelha

A publicitária Mirna Cochrane, 39, e o empresário Diogo Puppin, 36, se conheceram há 8 anos no Carnaval carioca. Ele se mudou para Fortaleza, o casal se formou e teve Valentina, hoje com 3 anos de idade. Fantasiada de abelinha, a pequena agora conhece a festa que ajudou a unir a família.

"Sempre que tem um bailinho, longe ou perto de casa, na escola, a gente entende que é uma atividade cultural pra ela. Que vai proporcionar que a Valentina se divirta e aproveite desde criança", observa a mãe.

Valentina ora quer se fantasiar de abelha, ora como a branca de neve. Além da festa, a ida ao Horto Florestal envolve a vontade de curtir a natureza. "Sou mais a favor de lugares arborizados assim, do que de muita bagunça, som alto. Acho mais legal", complementa o pai.

Batman

A família da funcionária pública Patrícia Martins Silva, 35, se vestia toda como o Batman. "A gente gosta muito de super herói. Desde que minha pequena nasceu, eu sempre gostei de fazer a fantasia minha e a dela igual. E hoje veio todo mundo de Batman", conta a mãe.

Pela primeira vez curtindo o Pré no Horto (é o primeiro ano do espaço na programação da Prefeitura de Fortaleza), o grupo já aproveitou a folia com as crianças em anos anteriores, seja no Passeio Público (Centro) ou na Casa José de Alencar (Alagadiço Novo).

No time de super heróis, Lucas, 7, e Amanda, 3, filhos de Patrícia, faziam companhia ao primo Gabriel, 4 anos, fantasiado como o "The Flash". "Sempre gosto de vim aqui no zoológico, que tem o parquinho, os animais. Acho bacana a ideia da Prefeitura de fazer o Carnaval aqui, porque além da festa tem esse contato com a natureza", elogia Patrícia.

Confira a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza neste domingo (9):

Largo dos Tremembés: Bloco Girassol (16h), Grupo Percussivo Kebra Mola (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30)

Mercado da Aerolândia: Banda Couros e Metais (18h) e Jean Dumont (20h)

Polo dos Queijos: Alê Eloi (11h), DJ Gomes (13h) e Banda Som da Lira (14h)

Praia de Iracema/Largo do Mincharia: Bloco Baixaria - Baixinhos do Mincharia (17h)

Cidade 2000/Praça central: Bloco Relaxa Bebê (16h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Murifolia (17h)

Praia de Iracema: Pré na Ladeira (das 17h às 21h)

Pirambu: Bloquinho Zumbeiras Kids (das 16h às 20h)

Barra do Ceará: Bloco Vem No Trenzinho (das 16h às 18h)

Siqueira: Bloco Folia De Paz (das 16h às 20h)

Pan Americano: Bloco Zueira (18h)

Monte Castelo: Bloco Jaca Folia (das 17h às 21h)

Jardim Guanabara: Bloco Matuto Folia (das 17h às 21h)

Álvaro Weyne: Bloco Urubu Encantado (18h30)

Praça Luíza Távora (Feira Auê): Lídia Maria e o Bloco do Prazer (20h) (evento privado com acesso gratuito)