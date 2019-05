Gatos mortos e envenenados são encontrados em campus da UFC, em Fortaleza

Pelo menos cinco gatos e um pombo foram envenenados na madrugada deste sábado (25) no campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Porangabussu. Três dos felinos e a ave foram encontrados mortos no estacionamento do setor por um funcionário da limpeza do local. Outros dois gatos estavam agonizando e foram medicados.

De acordo com a servidora Maria Naires Alves, há ainda outros quatro animais desaparecidos. Os gatos moram na área da universidade e recebem os cuidados de alguns servidores e alunos voluntários.

A servidora conta que recebeu a ligação de um homem que trabalha na limpeza, informando sobre a mantança. Para ela, o fato de o envenenamento ter acontecido no fim de semana foi algo planejado. "Quem fez isso com os gatos foi muito estratégico, porque fizeram isso da sexta para o sábado, sabendo que no sábado a gente não está no campus trabalhando", relatou.

A Universidade Federal do Ceará informou que não confirmou se o caso aconteceu realmente na área da instituição, mas repudia o crime recorrente de abandono de animais em seus campi, bem como qualquer ato criminoso contra a vida.

O que diz a lei

De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pode ser preso e ficar detido de três meses a um ano, incluindo pagamento de multa.