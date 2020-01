Garoto que caiu da traseira de caminhão em Fortaleza segue internado sem presença de familiares

O garoto de 10 anos ferido após pegar carona na traseira de um caminhão e cair, continua internado nesta sexta-feira (17), na emergência do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Segundo o hospital, nenhum parente da criança acompanha o atendimento médico.

Segundo testemunhas do acidente, o menino estava com um grupo de adolescentes, apoiados na traseira de um caminhão, na Avenida Almirante Henrique Sabóia, popular Via Expressa, no bairro Papicu. Durante o trajeto, parte do grupo pulou e a criança caiu.

As testemunhas afirmaram ainda que o motorista não percebeu a presença dos adolescentes. Um carro de passeio, que trafegava na via, chegou a desviar do garoto.

Unidades do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e socorristas voluntários atenderam a criança, que chegou a ser reanimada por uma hora.