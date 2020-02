Garota de 9 anos canta Raul Seixas no Pré-Carnaval do Benfica

A estudante Maria Flor Caminha Medeiros, 9 anos, surpreendeu o público na programação do Pré-Carnaval da Praça da Gentilândia, no Bairro Benfica, ao se apresentar cantando a obra de Raul Seixas, no início da tarde deste domingo (9). É a primeira apresentação da garota em blocos de Pré-Carnaval.

Parte da apresentação do Bloco Hospício Cultural, a "palhinha" foi uma das atrações da parceria do grupo com o Bloco "Como Raul já dizia". Até 19h deste domingo, o Hospício recebe outros artistas convidados para animar o Pólo do Benfica.

"Eu sempre gostei de cantar, e comecei a estudar na BSB (escola musical). Aí minha mãe postou um vídeo e o pessoal me chamou pra cantar aqui no bloco", resume Maria.

Foto: José Leomar

Fã de Raul Seixas, ela revela curtir canções como "Gita" e "Eu Nasci há 10 mil anos atrás". Emocionada com a performance ao lado do bloco, Maria Flor garante que se for convidada, vai cantar de novo.

"Ela já vinha fazendo aula de canto há um ano e meio na BSB Musical. Desde pequenininha, ela sempre gostou de cantar, e já pedia há muito tempo pra fazer aula. A gente achou, antes, que poderia ser fogo de palha, e esperamos amadurecer mais a ideia. Mas ela bateu o pé mesmo", conta a produtora cultural Georgette Caminha, mãe da pequena cantora.

"Meu sonho é ser cantora, eu sempre quis", reforçou Maria Flor.