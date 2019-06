Galeria de drenagem que estava obstruída rompeu e provocou desabamento de duplex, diz Seinf

A Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) atribuiu o desabamento do duplex, ''engolido'' por uma cratera no bairro Pirambu, ao rompimento de uma galeria de drenagem subterrânea da Cagece. O imóvel, localizado no cruzamento da Rua Santa Inês com Rua Álvaro de Alencar, em Fortaleza, desabou na madrugada desta sexta-feira (14).

A titular da Seinf, Emanuela Nogueira, disse que a galeria estava obstruída e, com as fortes chuvas desta madrugada, veio a romper, provocando o desabamento.

“Foi verificado que uma outra galeria de drenagem que passa bem abaixo, bem à frente a essa casa que veio a cair, estava obstruída. A gente não pode observar se ela já estava obstruída antes ou foi obstruída devido a esse vazamento da Cagece. O que a gente conseguiu constatar é que, por conta dessa galeria de drenagem estar obstruída, a água dessa chuva da última noite rompeu essa galeria de drenagem e fez com que essa casa viesse à baixo”, reforçou.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) se manifestou informando que uma equipe permanecerá durante toda esta sexta no local trabalhando na recuperação dos danos relacionados às redes de água e esgoto.

Ainda conforme a Cagece, em maio deste ano, dois chamados foram atendidos no imóvel: um relacionado a vazamento de água na ligação e, outro, a um possível extravasamento de esgoto. "Ambos solucionados à época", disse a Companhia.

A secretária da Seinf informou aque, no momento, o foco do trabalho é para não permitir que a cratera aberta no local aumente o tamanho.

"Estamos nesse momento tratando de estabilizar o problema, tem previsão de chuva para os próximos três dias, então a intenção primeiro é estabilizar o buraco pra que ele não aumente. E, tendo uma estiagem, a gente vai trabalhar pra recompor toda a galeria e toda a pavimentação existente”, acrescentou.