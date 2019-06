Fundação Edson Queiroz e Governo do Estado formalizam devolução do terreno do Centro de Convenções

Parte do antigo Centro de Convenções do Ceará, localizado ao lado do campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), foi devolvido oficialmente à Fundação Edson Queiroz pelo Governo do Estado. O documento foi assinado em solenidade, na manhã desta sexta-feira (7), pelo governador Camilo Santana; pela presidente da Fundação, Lenise Queiroz Rocha; pelo chanceler da Unifor, Edson Queiroz Neto, e pela reitora da Universidade, Fátima Veras.

O terreno de cerca de 14 mil metros quadrados teve devolução publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no último dia 28 de maio, após seis anos de negociações. A contrapartida da Fundação será a construção de um complexo cultural com museu, teatro, área de lazer e salas multifuncionais.

“Este será um grande presente para Fortaleza dentro da própria lógica que o Estado tem construído de transformar o Ceará num centro de conexões aéreas e de turismo, que é a nossa vocação e o nosso potencial. Será um equipamento muito importante para as futuras gerações”, destacou o governador Camilo Santana.

A presidente Lenise Queiroz Rocha salienta que a Fundação já mantém 2.000 metros quadrados de arte já em exposição, mas também sublinha a importância do novo espaço para que a população possa fazer uma visita mais confortável, tendo a oportunidade de conferir todas as obras de arte que a Fundação vem colecionando nos últimos 45 anos.

“São obras que contam a história do Brasil nos últimos cinco séculos. Acho que é um direito da população ter esse acesso. Meu irmão mais velho, o chanceler Airton Queiroz, que faleceu há pouco, tinha essa vontade. Tenho muito orgulho de poder dar continuidade a essa missão”, celebra Lenise.

Segundo a presidente, o prédio do antigo Centro de Convenções será demolido porque a antiga estrutura já está bem danificada, após sete anos fechado. Já na semana que vem, o terreno deve passar por dedetização e limpeza. Em seguida, o projeto arquitetônico será discutido, embora uma prévia já tenha sido apresentada ao Governo do Estado, há um ano e meio.

História

Em 1973, em função de o Ceará não dispor de um espaço para abrigar eventos de grande porte, o chanceler Edson Queiroz doou, mediante convênio e por prazo indeterminado, o terreno ao governo estadual para a construção do antigo Centro de Convenções, que foi aberto em 1974. Com a inauguração do Centro de Eventos, em 2012, o Centro de Convenções foi desativado. Em 2013, a Fundação Edson Queiroz e o Governo do Estado iniciaram negociações para devolução do terreno.

Em junho de 2014, foi formalizado um protocolo de intenções estabelecendo que o Governo ficaria com a propriedade definitiva de parte do terreno, totalizando 14 mil metros quadrados, e devolveria à Fundação Edson Queiroz a área de 9.775 m². O protocolo regularizou ainda a doação de cerca de 3.000 metros quadrados para o alargamento da Avenida Washington Soares.

Em dezembro de 2018, o Governo do Estado e a Fundação Edson Queiroz formalizaram novas tratativas, visando à devolução dos 14.000 metros quadrados, tendo como contrapartida a construção de complexo cultural com museu, teatro e salas multifuncionais. Em 28 de maio deste ano, o Governo do Ceará publicou a lei de nº 16.900, ratificando os termos das tratativas.