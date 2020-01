Funcionários da prefeitura de Fortaleza trabalham na restauração dos ladrilhos da Lagoa da Parangaba

Funcionários terceirizados da Prefeitura de Fortaleza iniciaram a restauração dos ladrilhos do entorno da Lagoa da Parangaba, por volta das 7 horas desta sexta-feira (3). Parte da calçada se soltou após as chuvas de quinta-feira (2), três dias após a entrega. A Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), registrou na quinta (2), precipitação de 38,2 mm, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura de Fortaleza, a erosão de parte da areia ao lado da calçada foi o motivo para o calçamento se soltar. Para corrigir a situação e evitar que volte a se repetir durante a quadra chuvosa de 2020, a prefeitura pretende plantar grama ao redor dos ladrilhos.

Com início em janeiro de 2019, a obra de requalificação do entorno da Lagoa da Parangaba foi entregue na segunda-feira (30) e teve um investimento de R$ 4,3 milhões. Os comerciantes da tradicional Feira da Parangaba, que acontecia aos domingos, foram retirados do local para viabilizar as obras.