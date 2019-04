Funcionamento da linha sul do Metrô de Fortaleza é suspenso nesta sexta-feira (12)

O funcionamento da linha sul do Metrô de Fortaleza foi suspenso por quase duas horas na tarde desta sexta-feira (12). O problema teve início por volta das 16h, mas às 18h o sistema foi normalizado e o metrô voltou a circular.

Segundo passageiros do metrô, uma instabilidade na rede de energia elétrica do sistema interrompeu as operações do transporte. Todas as estações permaneceram fechadas durante a paralisação.

De acordo com usuários da estação Chico da Silva, no bairro Centro, as passagens pagas serão restituídas enquanto houver dinheiro no caixa da estação.

O Sistema Verdes Mares tentou entrar em contato com o Metrofor, mas as ligações não foram atendidas.