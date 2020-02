Funceme prevê chuvas entre a madrugada e o início da manhã neste fim de semana em Fortaleza

Fortaleza deve ter chuvas entre a madrugada e o início da manhã de sábado (8) e domingo (9). A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No interior do Ceará há a possibilidade de chuvas concentradas no Litoral Norte e nas Regiões da Ibiapaba e Cariri.

Na Capital, a oscilação entre chuva e calor deve continuar nos próximos dias. De acordo com a meteorologista da Funceme Meiry Sakamoto, isso se deve à umidade alta e aos ventos, que estão fracos. Ela diz que isso acontece "porque a gente está tendo atmosfera, no momento, de umidade relativa muito alta. Isso faz com que qualquer instabilidade leve a formação dessas nuvens de chuva que a gente está percebendo e, ao mesmo tempo, essa umidade relativa alta e os ventos, que estão mais fracos do que o normal, acabam levando essa sensação térmica de desconforto muito grande", disse.

"Umidade alta e pouco vento dá essa sensação de calor de quase sufocamento mesmo em alguns momentos. Então, isso ainda deve permenecer", afirmou.

Choveu em pelo menos 59 das 184 cidades do Ceará entre as 7h da quinta-feira (6) e a manhã desta sexta-feira (7), segundo a Funceme. O maior acumulado foi registrado no município de Granja, na Região Norte do Estado com 40 milímetros. Choveu também em Uruoca (28 milímetros), Pires Ferreira (25,3 milímetros) e Quiterianópolis (22 milímetros). Os dados vão ser atualizados no decorrer do dia pelo órgão.

10 maiores chuvas por posto no dia: