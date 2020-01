Funceme prevê chuvas em todas as regiões do Ceará no primeiro fim de semana de fevereiro

O mês de fevereiro começa com chuva em todas as regiões do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As precipitações ocorrem neste sábado (1º) e domingo (2) especialmente nos períodos da tarde e da noite, com possibilidade de rajadas de vento na região centro sul.

A Funceme registrou chuva em pelo menos 110 municípios do estado entre as 7h de quinta-feira (30) e 7h desta sexta-feira (31).

As maiores precipitações foram nos municípios de Redenção (145 mm), Baturité (127 mm), Itapipoca (117,6 mm), Palmácia (113,2) e Maranguape, com 112 mm. A capital teve 42 mm entre a madrugada e a manhã.

Previsão para sábado (1º)

Expectativa é de céu nublado com chuva na maior parte do estado, com exceção da faixa litorânea, que deve apresentar céu parcialmente nublado e claro.

Previsão para domingo (2)