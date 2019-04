Funceme indica eventos de chuva para todo o Ceará neste feriado

O modo viagem já está ativo para muitas pessoas por conta do feriado de Semana Santa, entre os dias 19 e 21 de abril. Para ajudar a organizar a programação da folga, saiba como deve ser o tempo na Capital e interior nos próximos dias, segundos dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para a sexta-feira (19), a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro norte cearense e chuvas isoladas para a Região Sul. Já para o sábado (20), a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Estado.

A Funceme observa nuvens mais significativas sobre o litoral cearenses, que estão associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se encontra no Norte do Nordeste, colaborando para a ocorrência de chuva nas macrorregiões cearenses do Centro-Norte do Estado.



Balneabilidade em Fortaleza

Para quem fica na Capital, quatro pontos das praias de Fortaleza estão próprios para banho durante os feriados da Semana Santa e Tiradentes, conforme a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). São eles: entre o Espigão da Rui Barbosa até a Rua José Vilar e o Espigão; entre o Aquário até o Espigão da Rua João Cordeiro; entre os Postos dos Bombeiros 7 e 8; entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó.

A Secretaria sugere que deve-se evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas intensas por conta da perda de qualidade da água da praia devido à possibilidade de contaminação com lixo e outros detritos que as chuvas podem carregar. A Semace também recomenda evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada, assim como evitar o consumo de frutos do mar desses locais.