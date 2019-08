Funceme abre 16 vagas para Bolsistas de Transferência Tecnológica

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) está com 16 vagas para Bolsistas de Transferência Tecnológica (BTT).

Os selecionados irão atuar no projeto intitulado ‘Elaboração de Estudos de Suporte ao Planejamento e à Gestão de Sistemas Hídricos no Nordeste, com foco no Abastecimento Urbano e na Operação de Infraestruturas Hídricas de Uso Múltiplo’’, inserido no Programa de Pesquisa em Ciências Ambientais, incluindo Meteorologia e seus impactos nos Setores de Recursos Hídricos, Agricultura e Energias (PPCA).

As vagas são destinadas a profissionais e estudantes das áreas de geociências, ciências atmosféricas, ciência da computação, engenharias, agronomia, geografia e áreas afins.

A seleção terá duas etapas: uma de títulos e outra de prova. A segunda etapa será realizada em locais a serem indicados e divulgados pela Funceme através do endereço www.funceme.br/editais.

Resultado

O resultado final da última seleção para bolsistas também será divulgado a partir desta terça. A lista dos aprovados ficará disponível no site da seleção.