Frota de ônibus terá 34 veículos extras em Fortaleza para o Feriado de Finados

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) receberá um reforço de 34 veículos extras para o feriado do Dia de Finados, neste sábado (2). Os ônibus serão distribuídos entre os sete Terminais de Integração (Siqueira, Conjunto Ceará, Parangaba, Messejana, Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu).

Segundo a Efutor, serão disponibilizados para a população, no período de 6h às 19h, 17 veículos no Siqueira, cinco no Conjunto Ceará, dois no Papicu, cinco no Parangaba, dois no Antônio Bezerra e três na Messejana.

Confira a relação das linhas que trafegam nas proximidades dos cemitérios:

322 - Granja Portugal / Lagoa

335 - Bom Jardim I

338 - Canindezinho

357 - Cj. Ceará / Granja Lisboa

366 - Bom Jardim II

378 - Canindezinho/Urucutuba

386 - Planalto Granja/Lisboa

970 - Cj Ceará /Cemitério Bom Jardim

980 - Siqueira/Cemitério Bom Jardim