Frota de ônibus na Capital é reduzida pela metade nesta segunda-feira (23)

Os ônibus coletivos de Fortaleza estão operando com 50% da frota, nesta segunda-feira (23). A informação é da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), que informou ainda a liberação de outros 70 ônibus extras nos terminais Siqueira e Parangaba por causa da demanda de passageiros.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ponderou que observa a demanda nos terminais de ônibus com “demanda baixíssima” para garantir a oferta dos ônibus. Entre os terminais com maior fluxo estão a Parangaba e o Siqueira.

No início da manhã, o terminal do Papicu tinha fluxo menor de usuários, embora as filas em algumas plataformas estivessem com grande concentração de pessoas.

“A Etufor adequou os tipos de veículos para que ofereçam maior espaço aos usuários, utilizando os ônibus grandes, do tipo pesado, mesmo nas linhas que utilizam micro-ônibus”, destaca.

A Etufor garante ainda que “está sendo analisada a curva de demanda dos usuários para estabelecer o efetivo da frota de coletivos nas ruas, garantindo o serviço de transporte público sem lotação”.