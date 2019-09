Ações violentas na Capital, registradas desde a última sexta-feira (20), modificaram o funcionamento de serviços como transporte público e coleta de lixo, mas que começam a serem normalizados. Enquanto a frota de ônibus segue reduzida, com a circulação de 75% dos veículos, apesar de escola policial, o transporte complementar, como vans, passou de 47,8% para 60% nesta quarta-feira (25).

Conforme informações da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Cootraps), há uma menor atuação policial em relação aos ônibus. Ainda assim, a tendência é que o serviço seja normalizado durante o dia.

Anteriormente, a proposta era normalizar a circulação dos ônibus nesta quarta-feira (25), o que ainda não aconteceu, conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus). Os ataques aos ônibus estão sendo monitorados e, de acordo com o nível de segurança observada, mais coletivos podem ser liberados para as ruas.

Escolta

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) a frota de ônibus segue operando com o acompanhamento da Polícia Militar, em parceria com o Sindiônibus, e as investigações dos crimes são coordenadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Além disso, guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estão mobilizadas para atender às ocorrências. Até a manhã desta quarta-feira, foram registradas 58 ocorrências consumadas em todo o Estado.

Coleta de lixo

Já o serviço de coleta de lixo domiciliar e especial está funcionando regularmente, segundo a Ecofor Ambiental. De acordo o órgão, nesta quarta-feira (25) será feita escolta policial para garantir a segurança dos agentes que prestam o serviço.