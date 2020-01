Francisco Mororó morre aos 92 anos em Fortaleza

Francisco Mororó, que ficou famoso no Ceará pela atuação no ramo do jogo do bicho, morreu aos 92 anos na madrugada deste sábado (19) em Fortaleza, em decorrência de problemas renais. Ele estava internado no hospital Otoclínica há cerca de 10 dias.

O velório ocorre nesta tarde no cemitério Jardim Metropolitano, em Eusébio, mesmo local onde vai ocorrer o sepultamento ainda neste domingo.

Mororó foi presidente da organização Paratodos, fundada em 1976, que funcionava em um prédio no Centro de Fortaleza, e que controlou por anos a exploração do jogo do bicho - considerado contravenção penal - no Ceará, segundo a Polícia Federal (PF). Em outubro de 2008, a operação Arca de Noé, da PF, chegou a prender temporariamente oito membros da cúpula da organização, e em 2009, o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra os envolvidos. Em 2014, 11 pessoas ligadas ao Paratodos são condenadas pela Justiça Federal.