Francisco Martônio, desembargador que atuou no caso Gegê e Paca, morre em Fortaleza

Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), morreu na noite deste sábado (28), em Fortaleza. A assessoria do TJCE confirmou a morte por meio de nota.

Vasconcelos esteve à frente do caso Gegê do Mangue e Paca, líderes de facção criminosa de São Paulo, assassinados em fevereiro de 2018, no município de Aquiraz.

As causas da morte não foram informadas pelo Tribunal. O velório acontece neste domingo (29), no Bairro Aldeota, em Fortaleza. A cerimônia de cremação será reservada para a família.

Carreira

Natural de Sobral, Francisco foi juiz substituto da Comarca de Jaguaruana, em 1984, e chegou a atuar nas comarcas de Itapajé e Sobral. Trabalhou como juiz auxiliar da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua e coordenador das Varas da Fazenda Pública e de Execuções Fiscais e Crimes contra a Ordem Tributária. Foi nomeado desembargador do TJCE em 2015.