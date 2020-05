Fotos comparam celebração de 13 de maio antes e depois da pandemia de coronavírus

Os fiéis celebram, nesta quarta feira (13), o aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima com as igrejas de portas fechadas. Em Fortaleza, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizado no bairro de Fátima, não contou com programação presencial e transmitiu as missas por meio de seu canal no Youtube.

As fotos abaixo retratam o impacto da Covid-19 na Igreja Católica e as diferenças entre as celebrações registradas em anos anteriores e os festejos realizados em 2020 em meio à pandemia de coronavírus.





Os encontros virtuais já se tornaram parte da rotina religiosa da Igreja Católica. Os fiéis atendem a celebrações via redes sociais desde o início da quarentena na Capital, no dia 19 de março. Mas as novas recomendações do Governo, que tornam o isolamento mais rígido, modificaram também a transmissão online.



Se antes o celebrante contava com equipe de auxílio, agora as videochamadas serão realizadas apenas pelo pároco, em casa, com exceção daqueles que já residem nas paróquias. Quem fez a recomendação foi Dom José Antônio, arcebispo de Fortaleza, para evitar o agrupamento dentro das igrejas.



Imagens da Igreja de Fátima registradas nesta quarta-feira (13) são da repórter fotográfica Fabiane de Paula