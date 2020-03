Fotos aéreas mostram pouca movimentação em ruas de Fortaleza nesta segunda (23)

Na primeira segunda-feira após o estado de emergência decretado pelo Governo do Estado do Ceará, iniciado no dia 19 de março, por conta do coronavírus (Covid-19), as ruas de Fortaleza estão vazias, um cenário atípico para a comum movimentação de comerciantes, pedestres e veículos.

Ruas de Fortaleza com pouca movimentação nesta segunda-feira (23)Paulo Alberto Ruas de Fortaleza com pouca movimentação nesta segunda-feira (23)Paulo Alberto Ruas de Fortaleza com pouca movimentação nesta segunda-feira (23)Paulo Alberto Ruas de Fortaleza com pouca movimentação nesta segunda-feira (23)Paulo Alberto Ruas de Fortaleza com pouca movimentação nesta segunda-feira (23)Paulo Alberto

O ambiente de esvaziamento reflete a recomendação das autoridades públicas para que a população evite circular na cidade. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Ceará, divulgado ontem (22), contabilizou 125 casos de doença.

Na Praça do Ferreira, por exemplo, localizada no Centro, os pontos comerciais estão fechados e não há transeuntes no local. Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.