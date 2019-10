Desde a terça-feira (15), equipes do Corpo de Bombeiros trabalham exaustivamente, contra o tempo, para encontrar sobreviventes sob os escombros do Edifício Andrea, localizado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. O prédio desabou após colunas romperem. Segundo dados divulgados pelo órgão, são 500 profissionais, entre agentes e voluntários, trabalhando juntos.

Veja fotos do trabalho dos bombeiros.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que há 150 bombeiros militares empregados diretamente no resgate das vítimas. Foto: Kid Júnior

O trabalho das equipes permanece 24h por dia. Foto: Thiago Gadelha

Bombeiro deixa turno após trabalho intenso em busca de vítimas Foto: Helene Santos

Nataly Amaral, bombeira civil, trabalhou voluntariamente durante 24h contínuas Foto: Helene Santos

Pelas grades do cerco colocado para isolar a área, é possível identificar o caminhão de águas que estava fazendo entregas no mercadinho ao lado do Edifício Andrea Foto: Camila Lima

