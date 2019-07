Forte chuva surpreende fortalezenses e alaga vias; Funceme prevê céu nublado na capital

Uma forte chuva pegou os fortalezenses de surpresa na noite desta segunda-feira(22). Ruas e avenidas ficaram alagadas.

Devido aos ventos fortes durante a chuva, o alambrado da Areninha da Praia do Futuro desabou. Ninguém ficou ferido.

VC Repórter

Na manhã desta terça-feira (23), motoristas que passavam na avenida Raul Barbosa próximo ao viaduto da Via Expressa enfrentaram dificuldades.

Leábem Monteiro

O Ceará registrou chuvas em 26 municípios entre as 7h desta segunda-feira (22) e as 7h desta terça-feira (23), de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 07h40.

De acordo com o órgão, há nuvens sobre o território do estado, ainda associadas à atuação de áreas de instabilidade que se deslocaram do oceano Atlântico para a porção continental.

A previsão para esta terça-feira (23) e quarta-feira (24), é de céu parcialmente nublado e claro ao longo dos dias. Porém, o litoral ainda poderá registrar precipitações.

O Inmet emitiu um alerta de ventos fraco/moderado com rajadas em todo o litoral do Nordeste, incluindo o Ceará.