Forte chuva causa pontos de alagamento em Fortaleza na manhã deste sábado (20)

Fortaleza amanheceu sob chuva neste sábado (20), o que causou diversos pontos de alagamento em bairros da Capital. Algumas ruas da cidade se transformaram em "rios", com a quantidade de água acumulada. Em alguns pontos, quem se arriscava a passar ficava mergulhado até a cintura. Com o feriadão de Páscoa, entretanto, não houve registro de grandes engarrafamentos.

Na Aerolândia, um morador teve a casa invadida pela água. Segundo ele, apesar da pouca quantidade de chuva, a rua em que mora, Jaime Andrade, ficou completamente alagada. Na Rua Tenente Roma, no mesmo bairro, as calçadas ficaram cobertas pela água.

As chuvas deste sábado (20) causaram alagamentos em Fortaleza. Um morador filmou a situação da Rua Jaime Andrade, no bairro Aerolândia. Veja! #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/rNml9ykllT — Diário do Nordeste (@diarioonline) 20 de abril de 2019

Alguns veículos tiveram dificuldade para passar pela Rua Desembargador Faustino de Albuquerque, no Bairro Jardim das Oliveiras. O dono de uma loja na via afirmou que a situação acontece com frequência por causa do entupimento de galerias de esgoto.

A Rua Desembargador Faustino de Albuquerque, no bairro Jardim das Oliveiras, também registrou pontos de alagamentos, neste sábado (20) chuvoso, na Capital cearense. #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/PS0jN1xFCL — Diário do Nordeste (@diarioonline) 20 de abril de 2019

Na Avenida Raul Barbosa, um bueiro entupido deixou a via bastante alagada.

Aerolândia Isanelle Nascimento

A Rua Aristides Barcelos, no Bairro Vicente Pinzón, ficou completamente alagada.

Rua Aristides Barcelos, Vicente Pinzón VC Repórter

72 municípios cearenses tiveram chuvas

Ceará registrou chuva em pelo menos 72 municípios de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 10h55. O período analisado foi entre às 7h de sexta-feira (19) e às 7h deste sábado (20).

As maiores precipitações foram no litoral Norte, em Meruoca, com 45 milímetros. Santana do Cariri, na região do Cariri, teve com 41,6 milímetros e na região de Ibiapaba, em Forquilha e na região Jaguaribana em Iracema, ambas tiveram 35 milímetros.

Confira as maiores precipitações:

Meruoca (Posto: Meruoca): 45 mm

Santana Do Cariri (Posto: Dom Leme): 41,6 mm

Forquilha (Posto: Forquilha): 35 mm

Iracema (Posto: Bastiões): 35 mm

Granja (Posto: Pessoa Anta): 34 mm

Crateús (Posto: Irapuã): 29,6 mm

Independência (Posto: Desejo): 29 mm

Quixadá (Posto: Tapuiara): 28 mm

Ipu (Posto: Flores): 28 mm

Tejuçuoca (Posto: Fazenda Malaquias): 27 mm

Previsão para os próximos dias

A previsão de Funceme para sábado e domingo (21) é de céu nublado, com eventos de chuva no centro-norte. No sul, chuvas isoladas. Para segunda-feira (22), o cenário é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte. No sul, há possibilidade de chuva.