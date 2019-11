Fortalezenses vão às compras da Black Friday após expediente de trabalho

Trabalhadores aproveitaram o fim do expediente para ir às compras nas lojas de rua e nos shoppings de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (29). O dia de promoções especiais começou bem antes do amanhecer. Muitas lojas abriram as portas aos consumidores ainda à meia noite de quinta para sexta-feira.

Apesar do cansaço depois de um dia de trabalho, a babá Lourdes Farias não exitou em passar em um shopping da Capital para adquirir produtos de higiene corporal que estavam pela metade do preço. "Consegui esse kit contendo condicionador e shampoo por apenas R$ 10, geralmente compro esses itens por mais de R$ 20, muito barato", disse.

As irmãs gêmeas Yeda e Marília Montenegro, estudantes, vieram garantir as compras de Natal de forma antecipada. Juntas, elas pesquisaram os melhores preços e voltaram para casa satisfeitas com as compras. "Nossos itens são bem variados, blusas, vestidos, tênis, joias, além das roupas de Natal e o réveillon, fora os presentes para a família", contaram.

O medo de perder as ofertas e ver o preço dos produtos aumentar no fim de semana, fez com que a operadora de caixa, Júlia Santos, de 29 anos, viesse direto do trabalho para uma loja de artigos. Ela encheu o carrinho com produtos eletrônicos e itens de higiene pessoal. "Tenho que correr aqui para garantir porque amanhã corre o risco de aumentar os preços", comentou.

A movimentação de clientes em busca de produtos em promoção deve se estender por todo o fim de semana em Fortaleza. Durante um dia, alguns clientes tiveram descontos de até R$ 800 em produtos eletrodomésticos.