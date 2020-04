Fortaleza volta a fazer panelaços durante pronunciamento de Bolsonaro sobre coronavírus

Pela terceira semana seguida, moradores de Fortaleza fizeram panelaços durante o discurso do presidente Jair Bolsonaro em rede de rádio e televisão, na noite desta quarta-feira (8). Os panelaços ocorrem desde o primeiro pronunciamento do presidente em meio à pandemia no novo coronavírus no País.

Os atos foram registrados em bairros nobres da capital cearense como Meireles, Aldeota, Cocó, Praia de Iracema, mas também em regiões mais afastadas como Montese e Cidade dos Funcionários.

> Panelaços contra Bolsonaro ganham força durante pronunciamento na TV

> Bairros nobres de Fortaleza registram panelaços durante discurso de Bonsonaro

Do alto dos prédios ou das calçadas das residências era possível ouvir os moradores gritando palavras de ordem como "Fora Bolsonaro" enquanto batiam as panelas. As manifestações aconteceram também em outras capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Curitiba e no Distrito Federal.

Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social e defendeu a manutenção dos empregos. "Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria enfim, à própria morte", pontuou.