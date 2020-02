Fortaleza terá 75 ônibus extras durante o Carnaval e atuação de 732 guardas municipais

Os preparativos para o Carnaval, em Fortaleza, devem se iniciar nos próximos dias. A Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor) divulgou na manhã desta terça-feira (4) o plano operacional para o circuito carnavalesco de 2020, na capital. A Capital terá um adicional de 75 ônibus, 732 agentes da Guarda Municipal no entorno dos polos da festa e algumas vias estarão bloqueadas para o trânsito .O tema da edição deste ano é “Fortaleza em canto e cores de Chico”, uma homenagem ao artista plástico cearense, Chico da Silva.

Mobilidade

Circulação de ônibus

Os foliões deverão contar com um reforço no deslocamento durante o carnaval. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), disponibilizará 75 carros reservas para as festividades. Os veículos serão distribuídos entre os locais de festa na Praia de Iracema e na Av. Domingos Olímpio. Entre 19h e 2h, haverá 7 linhas expressas saindo dos sete terminais de integração direto para o Aterrinho da Praia de Iracema.

O efetivo será uma adição às 27 linhas que já atendem o local regularmente. A Avenida Domingos Olímpio, um dos polos carnavalescos deste ano, terá adição de 16 veículos a partir de 20h até às 4h, além das 63 linhas que já circulam no local. Devido à interdição na via, 25 linhas serão desviadas e devem trafegar preferencialmente pelas Ruas Meton de Alencar e Antônio Pompeu. Os usuários devem embarcar e desembarcar na Avenida Monsenhor Tabosa e na Avenida da Universidade.

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) dará suporte ao trânsito durante todo o evento. 176 agentes do órgão estarão nas ruas para ações de fiscalização e orientações de tráfego nos principais polos carnavalescos da capital.

Durante todo o circuito, o acesso ao Aterrinho da Praia de Iracema será fechado para entrada de veículos. O bloqueio inicia às 14h do dia 21/02. A interdição na Av. Beira-Mar compreenderá o trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A Av. Historiador Raimundo Girão também estará bloqueada entre a Rua Ildefonso Albano e João Cordeiro. Ainda na Praia de Iracema, o Polo da Mocinha, nos dias de evento, também contará com um bloqueio viário a partir das 14h. A interrupção acontece na Rua João Cordeiro, entre a Rua Tenente Benévolo e Av. Monsenhor Tabosa.

A AMC bloqueará a Avenida Domingos Olímpio, que tradicionalmente recebe o desfile de Maracatu, a partir de 14h. A interdição estará entre as avenidas Universidade e Aguanambi. No Mercado dos Pinhões, agentes estarão no local efetuando o bloqueio da Praça Visconde de Pelotas, entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli, a partir das 7h da manhã.

O acesso à Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, será proibido a partir de 14h. A Rua Waldery Uchôa ficará bloqueada no trecho entre a Av. 13 de Maio e Rua Paulino Nogueira. No mesmo horário haverá, também, o bloqueio da Rua Paulino Nogueira, entre a Rua Marechal Deodoro e Rua Waldery Uchôa.

Nos outros polos carnavalescos, A AMC fará o monitoramento do trânsito conforme a programação do evento. Os moradores que residem nas áreas bloqueadas precisam estar com respectivos comprovantes de endereço para que possam entrar com seus veículos em suas residências. A Autarquia recomenda a utilização de transportes públicos como meio de acesso aos eventos.

Segurança

Durante o Carnaval 2020, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) deve operar com 732 agentes, distribuídos nos principais pontos de folia. Os guardas vão apoiar às ações de fiscalização, junto à Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), além de atuar no patrulhamento nas ruas e nas paradas de ônibus.

Os agentes estarão nos principais locais da festa, como o Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Mercado São Sebastião, Mocinha, Benfica, Praça Figueira de Melo, Av. Domingos Olímpio e Horto Florestal Municipal. A GMF deve reforçar, ainda, o trabalho nos sete terminais de ônibus da cidade e no salvamento aquático na orla de Fortaleza.

Fiscalização

A Prefeitura de Fortaleza estará fiscalizando infrações durante as festividades por meio da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). 24 fiscais e 80 auxiliares, além da equipe de coordenação e apoio, estarão nos principais cantos do evento. As equipes atuarão na fiscalização do comércio ambulante, do uso do espaço público sem autorização e no combate à poluição sonora.

É possível denunciar alguma conduta indevida no telefone 156 e no site da Agefis. Além dos canais tradicionais, o folião conta com uma ferramenta de denúncia digital, o aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível para Android e iOS. A Agefis pede que, no momento da denúncia, o denunciante informe dados como o endereço completo, com rua e número, o horário exato ou aproximado da infração e se são casos pontuais ou frequentes.

Serviços de Saúde

Atendimento de emergência

A Secretaria Municipal da Saúde disponibilizará 03 postos Médicos Avançados (PMA). Cada uma contará com serviços de triagem e avaliação médica, salas de medicações, observação, pequenas sutura e procedimentos, além de uma sala de estabilização com equipamentos de UTI. As unidades contarão com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Fortaleza e com o suporte da rede hospitalar do Município e Unidades de Pronto Atendimento. Os PMAs ficarão localizados no Aterrinho da Praia de Iracema, no Benfica, e na Avenida Domingos Olímpio.

Prevenção IST/Aids

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoverá a distribuição orientada de preservativo e material educativo nos principais pontos estratégicos da cidade. Serão distribuídos em torno de um milhão de preservativos, com objetivo de garantir a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). As ações acontecerão na Rodoviária Engenheiro João Tomé, no dia 21 de fevereiro, das 14 às 20 horas, e no dia 22 de fevereiro, de 8 às 12 horas. Também serão desenvolvidas atividades nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, das 16 às 20 horas, na Avenida Domingos Olímpio, no Aterrinho da Praia de Iracema e na Mocinha.



Proteção aos direitos de crianças e adolescentes

A Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) promoverá ações de sensibilização às violações de direitos de crianças e adolescentes nos locais de maior fluxo dos foliões durante o carnaval. Com o apoio do Conselho Tutelar e dos programas Ponte de Encontro/Adolescente Cidadão e Rede Aquarela serão disponibilizados 50 educadores (as) sociais e profissionais especializados que ficarão de plantão das 18h até meia-noite no Mercado dos Pinhões, Aterrinho da Praia de Iracema e Benfica realizando abordagem social, distribuindo pulseiras de identificação para as crianças e aplicando as devidas medidas socioeducativas para garantir a proteção das crianças e adolescentes durante o ciclo carnavalesco.

Para denunciar qualquer tipo de violação é importante notificar o Plantão do Conselho Tutelar de Fortaleza, pelos telefones 3238-1828 ou 98970-5479, ou ligar para o Disque 100.

Limpeza e iluminação urbana

A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Ecofor Ambiental realizarão a limpeza nas áreas dos eventos, abrangendo os polos do Carnaval. As ações seguem até o dia 26 de fevereiro. As festividades não devem afetar a coleta de lixo domiciliar, que seguirá o calendário normal. Os moradores devem colocar o lixo nas calçadas apenas nos dias e horários já agendados.

A SCSP, com apoio da Enel, vai reforçar a iluminação com refletores e apoio com caixa de energia para ligação de equipamentos.