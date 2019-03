Fortaleza tem somente cinco pontos de praia próprias para banho, aponta Semace

Análise realizada durante esta semana pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aponta que apenas cinco dos onze trechos de praias de Fortaleza estão em situação favorável para banho durante esta semana.

O boletim divulgado nesta sexta-feira (15) e válido para até este domingo (17) mostra que a pior situação está na região oeste da orla, onde só há segurança para banho entre a Av. Philomeno Gomes e a Rua Padre Mororó.

Na região do centro do litoral há boa balneabilidade nos trechos entre a Volta da Jurema e a foz do Riacho Maceió, e entre o Aquário até o Espigão da João Cordeiro.

Na área leste os pontos próprios para uso dos banhistas está entre os postos dos bombeiros 7 e 8, assim como entre a Praça 31 de Março e o posto dos bombeiros 4.

A Semace recomenda aos banhistas que evitem o acesso ao mar logo após chuvas fortes. As precipitações podem contribuir para a deterioração da qualidade das águas das praias, carregando grande quantidade de esgotos, lixos e outros detritos por meio de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem.