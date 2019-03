Fortaleza tem mais de 1,6 mil casos de tuberculose em 2018, diz boletim da Sesa

O município de Fortaleza registrou 1.672 casos de turbeculose no ano de 2018, a segunda maior incidência da doença no Estado, com 65,5 casos por 100 mil habitantes ficando atrás apenas de Sobral cuja incidência foi de 76,5 (155 casos), segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), na tarde desta quinta-feira (21).

Outros municípios que aparecem com índices altos da doença são Caucaia, com 59,6 (210 casos) e Juazeiro do Norte, com 47,2 (110 casos).

Em todo o Ceará foram contabilizados 3.814 novos casos da doença no ano passado, maior número dos últimos 10 anos no Estado. De 2008 a 2018, foram registrados 2.333 óbitos por tuberculose, média de 212 por ano. Em 2008, ocorreram 240 óbitos com uma taxa de mortalidade de 2,8 por 100 mil habitantes, e no ano de 2018 dados parciais apresentam 222 óbitos com taxa de 2,4 por 100 mil habitantes.

Casos

Dados da Sesa mostraram que entre 2008 e 2018 o maior número de casos confirmados de tuberculose ocorreu em pessoas do sexo masculino (65,2%) e a faixa etária mais acometida pela doença foi a de 20 a 34 anos de idade para ambos os sexos. Em 2018 a proporção de casos do sexo masculino foi 67,5% e a faixa etária mais acometida seguiu sendo a de 20 a 34 anos, com 70,4% dos resgistros.

Tratamento

O tratamento da tuberculose é ofertado somente na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), com duração de no mínimo seis meses e tomada diária de medicamento. A informação ao paciente sobre a doença, a duração do tratamento e a importância da regularidade no uso da medicação são fundamentais para sucesso terapêutico, assegurando a cura.