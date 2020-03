Fortaleza tem apenas quatro praias próprias para banho neste fim de semana, alerta Semace

Fortaleza tem apenas quatro trechos de praia próprios para banho neste fim de semana dos 31 monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), segundo boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (6).

Conforme a Semace, duas das sete praias analisadas na zona centro, do Mucuripe ao Poço da Draga, estão próprias para banho. Já na zona leste, que vai do Caça e Pesca ao farol, duas das 11 praias monitoradas estão apropriadas. A zona inclui as barracas da Praia do Futuro, que são as mais frequentadas no fim de semana.

Já a área oeste, que compreende até a Barra do Ceará, todos os pontos estão inapropriados.

“O número de quatro praias próprias é o mesmo da semana passada, mas o mapa mudou”, explicou o gerente de Análise e Monitoramento da Semace, Gustavo Gurgel. “O que se recomenda é que o banhista consulte o boletim, antes de escolher o lugar do banho de mar e, sendo o caso, que troque a sua praia de costume por uma que esteja própria”, orientou o gerente.

Praias próprias para banho