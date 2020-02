Fortaleza tem apenas quatro praias próprias para banho neste fim de semana

O boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), nesta sexta-feira (28), mostra que, em Fortaleza, apenas quatro praias estão próprias para banho neste fim de semana. Conforme a pasta, este é o resultado menos favorável do ano.

Apenas duas praias estão próprias para banho na zona leste, que vai do farol ao Caça e Pesca. O setor inclui a Praia do Futuro, onde estão as barracas mais frequentadas pelos banhistas. Na zona centro, que se estende do Mucuripe ao Poço da Draga, uma praia está própria. E na zona oeste, do Centro à Barra do Ceará, há mais uma praia aprovada. Segundo a Semace, o exame feito nas praias não identifica a origem dos contaminantes.

Praias próprias para banho

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Possíveis causas

De acordo com o gerente da Análise e Monitoramento da Semace, Gustavo Gurgel, “é provável que o resultado desfavorável da semana tenha sido influenciado pelo aumento do lixo produzido durante os eventos do pré-carnaval e do carnaval, realizados na praia ou perto da praia”.

“Resíduos e esgotos mal destinados são levados pela chuva para as galerias pluviais, e logo chegam às praias”, explicou o gerente. “O banhista deve consultar o boletim, antes de escolher a praia, e, estando imprópria, deve ficar só no chuveiro ou mesmo adiar o banho de mar, até termos uma condição mais favorável”, recomendou.